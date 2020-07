Serie BKT 33esima giornata notte magica per il Crotone al Tombolato con la doppietta di Messias e gol di Simy. Pitagorici con un piede in serie A (Di venerdì 10 luglio 2020) Cittadella 1 Crotone 3 Marcatore: Messias 11°, Simy 36°, Messias 49°, Panico 64° Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Frare, Adorni, Ventola, Benedetti, Proia (Gargiulo), Iori (Gargiulo), Branca, D’Urso (Panico), Diaw (De Marchi), Stanco (Luppi). All. Venturato Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone (Curado), Cuomo, Gerbo (Mustacchio), Benali (Gomelt), Barberis, Zanellato, Molina, Messias (Armenteros), Simy (Lopez). All. Stroppa Arbitro: Marco Serra di Torino Assistenti: Pagnotta – Muto Quarto giudice bordo campo: Daniel Amabile di Vicenza. Ammoniti: Marrone, Zanellato, Benedetti, Adorni, Branca Angoli: 5 a 4 per il Crotone Recupero: 1 e 5 minuti La ... Leggi su laprimapagina

La vittoria contro il Cittadella è stato senza dubbio il migliore regalo ricevuto dal presidente Gianni Vrenna per il suo sessantesimo compleanno. Non era facile iniziare la partita pensando ad un imm ...

Grandissima prestazione del Crotone che espugna Cittadella e invia un messaggio chiaro a tutte le inseguitrici, a partire proprio dai veneti distanziati di sei punti e superati dallo Spezia dopo quest ...

