Sassoli “Dall'Ue fiducia nell'Italia ma non agisca come prima del Covid” (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Michel si è impegnato a presentare una bozza di accordo in tempi strettissimi. Lui ha la necessità di trovare l'unanimità dei governi. Non vorremmo che ciò diminuisse il livello di ambizione”. Lo dice in un'intervista al Corriere della sera il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, in merito al Recovery Fund.“Il piano punta molto sulla quota dei trasferimenti diretti e questo mette in secondo piano la questione dei prestiti. Ora, non basta dire che ci saranno i trasferimenti – sottolinea il presidente del Parlamento Ue -. Il punto è: per cosa? Io credo che debbano esserci dei giudizi sui piani nazionali perchè, se non si allineano con le priorità europee, diventerebbero incompatibili. Si tratta di armonizzare le politiche dei 27 sulle sfide europee: ... Leggi su iltempo

