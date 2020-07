Romina Power, regalo che riempie i fan di gioia: nessuno se lo aspettava (Di venerdì 10 luglio 2020) Questo articolo Romina Power, regalo che riempie i fan di gioia: nessuno se lo aspettava è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power ha pubblicato un bellissimo regalo che riempie tutti i suoi fan e follower di gioia: è un dono inaspettato, il video su Instagram. Romina Power ha avuto modo di fare un vero e proprio regalo parecchio gradito a tutti i suoi follower su Instagram e su YouTube: è infatti uscito il suo nuovo … Leggi su youmovies

GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - infoitcultura : Romina Power e Mara Venier criticate da Costanzo: “Caduta di stile” - infoitcultura : Domenica In, il folle linciaggio di Mara Venier per l'abbraccio a Romina Power? La sentenza di Maurizio Costanzo - infoitcultura : Mara Venier, sempre più in forma su Instagram. “L’abbraccio con Romina Power? Critiche esagerate” - ZicaEliana : RT @Raiofficialnews: Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e Na… -