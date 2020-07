Ritorno a scuola: a settembre si utilizzeranno i beni confiscati alla mafia (Di venerdì 10 luglio 2020) Ritorno a scuola: sono tante le misure che andranno adottate per garantire l’ormai certo Ritorno degli studenti sui banchi a settembre. Per fare ciò, la scuola dovrà attrezzarsi per l’acquisto di beni da mettere a disposizione di studenti e di docenti, vista la necessità degli spazi per il distanziamento. Ritorno a scuola: si punta a spazi innovativi per le attività didattiche L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni Sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha fornito proprio al Ministero una lista di beni oggetto di confisca a discapito della mafia. Si tratta di luoghi ... Leggi su notizieora

