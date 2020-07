Regine di fiori realizzano una vittoria record a Reazione a Catena (Di venerdì 10 luglio 2020) Regine di fiori, vittoria record a Reazione a Catena. Il quiz preserale di Rai 1, condotto da Marco Liorni reduce dal successo della seconda edizione di Italia Sì, sta andando anche quest’anno molto bene. A differenza delle precedenti edizioni, ci sono stati vari cambiamenti strutturali come la distanza tra i concorrenti e l’assenza di pubblico. Fortunatamente, l’atmosfera allegra del quiz non è andata persa e Liorni si conferma un ottimo padrone di casa. Nelle ultime puntate abbiamo potuto assistere a dei campioni bravi come i Sali e Scendi. I tre ragazzi, dopo aver vinto circa 120.000 euro totali, sono stati eliminati nella puntata dell’8 luglio. Le nuove campionesse sono state le Regine di fiori. Tre ... Leggi su kontrokultura

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 10 luglio 2020: le Regine di Fiori, chi ha vinto, il montepremi e qual è la parola finale - susy_juve : Domani torno solo x le regine di fiori ??#reazioneacatena - YsseJ__93 : E le Regine di Fiori si sono riconfermate campionesse... Eeehh evviva...sprizzo di gioia...?????? #reazioneacatena - UnbreakableMess : Ma hanno spiegato perché regine di fiori ?#reazioneacatena -