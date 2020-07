Pensione di invalidità civile e chi può lavorare con l’assegno (Di venerdì 10 luglio 2020) Pensione di invalidità civile e chi può lavorare con l’assegno Chi percepisce una Pensione di invalidità civile può continuare a lavorare e al contempo percepire l’assegno di invalidità? La domanda non è poi così inedita né fuori norma, perché spesso la questione necessita chiarimenti. Chi è invalido civile (dal 74% in su) può continuare a lavorare o è impossibilitato alla vita lavorativa? Va subito precisato che l’invalidità civile non comporta per forza di cose un’interruzione obbligata della vita lavorativa e quindi lo svolgimento di mansioni professionali (anche se generalmente è così). Cerchiamo di ... Leggi su termometropolitico

