Pagelle Pordenone-Pisa 1-0, voti e tabellino Serie B 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Pagelle e tutti i voti del match tra Pordenone e Pisa, trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. I padroni di casa stanziano al terzo posto con 55 punti in classifica, dietro al Benevento e al Crotone. Non smuove più di tanto la sua posizione in classifica invece la squadra di D’Angelo. Al 4′ il Pordenone fallisce un calcio di rigore con Burrai, poi rimedia andando avanti con il sigillo decisivo di Patrick Ciurria al 54′. Ecco il tabellino del match: Pordenone (4-3-1-2): Bindi 6.5; Vogliacco 6, Barison 6, Bassoli 6, De Agostini 5.5; Mazzocco 6.5, Burrai 5, Pobega 6.5; Tremolada 6; Ciurria 7.5, Candellone 6.5. Panchina e subentrati: Passador, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa sv, ... Leggi su sportface

