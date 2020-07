L’ex arbitro Borriello contro Nicchi: “Mi minacciò di chiudermi in un pollaio” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ex arbitro Gennaro Borriello, nel corso di un intervista rilasciata a ‘Radio Punto Nuovo’, si è scagliato in maniera molto pesante nei confronti del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi: “Io ti chiudo in un pollaio: così mi ha minacciato e me ne sono andato. Ora si stacchi dalla sedia, vive di protagonismo. Io non mi sono candidato, quando c’è stato Boggi ho cercato di dare una mano. Avevo un ruolo di dirigente in varie commissioni ed ero convinto di far parte di un’associazione di persone per bene e serie. Non potevo pensare, 20 anni fa quando ho smesso sul terreno di gioco, di incappare in un personaggio come Nicchi che ama sedersi sulla poltrona“. Borriello, poi, ha rincarato la dose, sostenendo che ... Leggi su sportface

sportface2016 : L'ex arbitro #Borriello contro #Nicchi: 'Mi minacciò di chiudermi in un pollaio' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: L'EX ARBITRO - Borriello: 'Io ti chiudo in un pollaio: così Nicchi mi ha minacciato e me ne sono andato, ora, si stacc… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: L'EX ARBITRO - Borriello: 'Io ti chiudo in un pollaio: così Nicchi mi ha minacciato e me ne sono andato, ora, si stacc… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: L'EX ARBITRO - Borriello: 'Io ti chiudo in un pollaio: così Nicchi mi ha minacciato e me ne sono andato, ora, si stacc… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Borriello: 'Io ti chiudo in un pollaio: così Nicchi mi ha minacciato e me ne sono andato, ora, si stacch… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex arbitro Frosinone decolla per la Sicilia. Dopo i tamponi al gruppo squadra ciociariaoggi.it