L'erede del giudice anti-Silvio se la cava col trucco di Silvio (Di sabato 11 luglio 2020) Rimproveravano i legittimi impedimenti di Silvio Berlusconi quando era chiamato a processo da presidente del Consiglio. Ma loro, i magistrati, non sono da meno. E il figlio del togato che condannò il cavaliere in Cassazione se la svigna per l'ennesima volta. Ferdinando Esposito fa il magistrato a Torino ma non ha tempo per andare al Csm per rispondere alla commissione disciplinare che lo giudica dopo la condanna ricevuta anni addietro. Mentre continua ad esercitare le sue delicate funzioni. È il figlio di Antonino Esposito, che presiedette il collegio antiberlusconiano che spedì il fondatore del centrodestra – con i tanti dubbi emersi anche negli ultimi giorni – a svernare a Cesano Boscone, determinandone di fatto anche l'espulsione dal Senato. In Italia può ... Leggi su iltempo

