La Consulta boccia parte del primo Decreto Sicurezza di Salvini: "Viola l'art. 3 della Costituzione" (Di venerdì 10 luglio 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato da Il Post il 9 luglio 2020. La notizia riferisce che la Consulta ha bocciato parte del primo Decreto Sicurezza di Matteo Salvini, entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e che, sostanzialmente, interviene sul sistema italiano di accoglienza. Brevemente, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il Decreto, pur rispettando l'art. 77 della Costituzione in termini di necessità e urgenza, violi invece l'art. 3 della Costituzione in termini di parità sociale dei cittadini. La notizia è vera Ciò che indicava il primo Decreto Sicurezza – detto ...

