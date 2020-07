Kazakistan, polmonite misteriosa: “È più mortale del Covid-19” (Di venerdì 10 luglio 2020) Una “polmonite di origine sconosciuta”, ancor più micidiale del coronavirus, è apparsa in Kazakistan. Ad annunciarlo è stata l’ambasciata cinese di Astana, che ha parlato di un tasso di mortalità della misteriosa malattia “molto più alto” del Covid-19. Quel che è peggio, sostengono sempre i cinesi, è che le autorità locali devono ancora identificare la … Kazakistan, polmonite misteriosa: “È più mortale del Covid-19” InsideOver. Leggi su it.insideover

