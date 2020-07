Incontro segreto Draghi-Di Maio. Fratelli d’Italia: “Il ministro degli Esteri riferisca in Parlamento” (Di venerdì 10 luglio 2020) Che cosa si sono detti? Nei giorni scorsi, secondo quanto trapela dall’Adnkronos, c’è stato un faccia a faccia “segreto” tra Luigi Di Maio e Mario Draghi. Tra il ministro degli Esteri grillino e l’ex presidente della Bce ci sarebbe stato uno scambio di punti di vista sulla situazione politica ed economica. Uscita la notizia, alla Farnesina sono costretti a confermare l’Incontro. “Di Maio ha incontrato il 24 giugno scorso l’ex presidente della Bce nell’ambito dei consueti incontri istituzionali che il titolare della Farnesina è solito svolgere anche con altre autorità istituzionali. È stato un Incontro positivo e proficuo”. Al centro dei ... Leggi su secoloditalia

