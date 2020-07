Il Benevento tenta il ‘colpaccio’: sondaggio per Alexandre Pato (Di venerdì 10 luglio 2020) Il campionato di Serie B è stato dominato dal Benevento di Pippo Inzaghi. La squadra campana ha vinto 23 partite perdendone soltanto 2 salendo direttamente in Serie A. Dopo la promozione la società di Vigorito ha sondato calciatori importanti a testimonianza del fatto che il Benevento vuole rimanere nella massima serie. Preso l'ex Chelsea Remy, il club avrebbe fatto un sondaggio per una vecchia conoscenza del calcio italiano.IL Benevento SOGNA Alexandre Patocaption id="attachment 989789" align="alignnone" width="300" Pato (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato da Tuttosport il club avrebbe sondato il terreno per l'ex attaccante del Milan Pato. Il brasiliano classe '89 gioca attualmente in Brasile con la maglia del San Paolo e ... Leggi su itasportpress

L’idea per la difesa è rappresentata da Benedikt Höwedes, ex difensore della Juventus e dello Schalke 04. Il tedesco classe 1988 è svincolato dopo la sua ultima esperienza in Russia col Lokomotiv Mosc ...

Schurrle, Glik e molti altri: sarà un Benevento dai colpi internazionali?

Il Benevento potrebbe acquistarlo per un prezzo esiguo affidandogli il peso dell’attacco o la fascia destra tentando di rilanciarlo: sarebbe un affare per tutti. Anche Fernando Llorente intriga molto: ...

