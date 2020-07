Giudici di pace compensi non oltre il tetto massimo (Di venerdì 10 luglio 2020) Compenso del giudice di pace, a che tipo di reddito è assimilabile?compensi Giudici di pace, regime forfettarioGiudici di pace, le liquidazioni dovuteCompenso del giudice di pace, a che tipo di reddito è assimilabile?Torna su La risposta all'interpello n. 202 del 6 luglio 2020 (in allegato) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito compensi da corrispondere ai Giudici di pace. Nel caso concreto, l' l'istante chiedeva appunto di sapere se il compenso che percepisce come giudice di pace sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente o ai redditi di lavoro autonomo e se può fruire del regime fiscale forfettario. compensi Giudici ... Leggi su studiocataldi

Giudici di pace compensi non oltre il tetto massimo

Secondo le Entrate, i compensi percepiti dai giudici di pace in servizio al 15 agosto 2017 sono assimilati a redditi di lavoro dipendente e, pertanto, concorrono alla determinazione del limite di 30mi ...

