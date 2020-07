Formula 1 - Mugello e Sochi le nuove tappe del calendario 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Il calendario di Formula 1 2020 si arricchisce di altri due appuntamenti, oltre quelli già noti finora. A settembre, oltre la gara di Monza, si correrà al Mugello e a Sochi, portando a dieci il numero di gare già confermate per questanno.Gran Premio della Toscana Ferrari 1000. questa la denominazione ufficiale dellevento che si terrà sul circuito del Mugello, in programma nel weekend del 11-13 settembre. In quella occasione, infatti, la Ferrari che è anche proprietaria dellimpianto toscano potrà celebrare la gara numero mille della Scuderia nel Mondiale. Il Mugello diventerà così il quarto circuito italiano, insieme a Monza, Imola e Pescara, a ospitare un Gran Premio di Formula 1. Lultimo test ... Leggi su quattroruote

