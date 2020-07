Filario Hotel: il weekend perfetto sul lago di Como (Di venerdì 10 luglio 2020) Nonostante sia il primo weekend d’apertura, il ristorante sulla spiaggia del Filario è pieno di gente, altri prendono il sole in piscina, nella cabañas ombreggiate da grandi tende svolazzanti qualcuno legge, sul lago si va in canoa e paddle e c’è anche un ardito che fa yoga sul pontile sotto il sole. Sebbene il Filario Hotel, design hotel sul Lago di Como, come tutti gli altri hotel di lusso della zona viva per lo più di turismo straniero, questo weekend di fine giugno la loro mancanza non si sente. Tutti hanno voglia di godersi le prime giornate estive all’aperto e l’hotel sembra il posto perfetto per farlo. Che chi viene in barca da Como, anche solo per pranzare e godersi la spiaggia e chi da tutta Italia ha scelto di passare qui le prime vacanze e i primi weekend di questa strana estate 2020. Leggi su vanityfair

