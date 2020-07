Esiste un olio essenziale che ci aiuta a ragionare bene. Quale? (Di venerdì 10 luglio 2020) Esiste un olio essenziale ricco proprietà benefiche per l’organismo: quello al rosmarino! Forse sapete già che utilizzato sulla pelle, la rende morbida, tonica e luminosa. Riduce le macchie, i segni dell’età e ne previene l’invecchiamento. Usato sui capelli, ne elimina il crespo, l’opacità e la forfora e accelera la loro ricrescita. Ideale per chi soffre di stress, nervosismo e ansia, se aggiunto ad un olio naturale, come quello di mandorle, è ottimo per realizzare un massaggio fai da te perfetto per scaricare le tensioni della giornata! Assolutamente consigliato a chi soffre di insonnia. aiuta il corpo a prepararsi al sonno, ma non solo, combatte la tristezza e la depressione, allontanando così i pensieri ... Leggi su pianetadonne.blog

