Dl Semplificazioni, Confesercenti: lavoro dimenticato, caos CIG (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Giudico critico di Confesercenti sul Dl Semplificazioni. “Il decreto – si legge nella nota ufficiale – dimentica il lavoro, e sulla cassa integrazione esplode il caos burocratico. A quanto si apprende da note informali del Ministero del lavoro che stanno circolando in queste ore, infatti, è previsto un cambio delle modalità di accesso alla CIG che renderà la procedura ancora più complessa, con un raddoppio dei passaggi burocratici necessari per i recuperi delle prime 9 settimane e l’accesso alle ulteriori 5 settimane. E che rischia di bloccare migliaia di domande già inoltrate dalle imprese. In particolare, la modifica – che arriva a procedure già avviate – obbliga le imprese a presentare due domande ... Leggi su quifinanza

FirenzePost : Confesercenti: Dl semplificazioni ha dimenticato il lavoro e complica le procedure Cig - mauro211951 : CONFESERCENTI VITERBO, VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E PNR - tusciatimes : Confesercenti Viterbo, via libera del Consiglio dei Ministri al DL Semplificazioni e Pnr - -