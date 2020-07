Cotral: alle 13 aderisce a sciopero 11% dipendenti (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – alle ore 13 di oggi ha aderito allo sciopero di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal l’11% del totale dei dipendenti dell’azienda in servizio nelle fascia oraria interessata dall’agitazione. Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sara’ regolare dalle 17 alle 20. Ulteriori disagi e/o soppressioni potrebbero verificarsi dalle 20 fino a fine servizio. Lo scrive in una nota Cotral. Leggi su romadailynews

RegioneLazio : RT @astralmobilita: ???????? #COTRAL #SCIOPERO Oggi #10luglio dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Garantite tutt… - astralmobilita : ???????? #COTRAL #SCIOPERO Oggi #10luglio dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio. Garantite… - LuceverdeRoma : #Lazio oggi #10luglio #sciopero #Cotral ??dalle 8:30 alle 17:00 ??e dalle 20:00 fino a fine servizio. Dettagli??… - spacedlaw : RT @LuceverdeRoma: ????#Lazio #COTRAL #Sciopero di 24 ore VENERDÌ 10 LUGLIO ??con astensione dalle prestazioni lavorative: ??dalle ore 08:30 al… - LuceverdeRoma : ????#Lazio #COTRAL #Sciopero di 24 ore VENERDÌ 10 LUGLIO ??con astensione dalle prestazioni lavorative: ??dalle ore 08:… -

Ultime Notizie dalla rete : Cotral alle

RomaDailyNews

Venerdì nero per gli spostamenti a Roma a causa di uno sciopero dei trasporti. Ad incrociare le braccia per 24 ore i dipendenti Atac e Cotral, mentre la mobilitazione di Roma Tpl durerà 4 ore. Ad iniz ...(FERPRESS) – Roma, 10 LUG – “Per la prima volta la Regione Lazio punta alle unità di rete per gestire il sistema del tpl dei Comuni e sull’integrazione del servizio di tpl con il trasporto privato. Co ...