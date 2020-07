Cos’è una truffa e quanti tipi ne esistono (Di venerdì 10 luglio 2020) La truffa è un reato previsto e punito a norma dell’art. 640 del codice Penale italiano, dove viene stabilito che “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro”. Si tratta quindi di un reato contro il patrimonio compiuto per mezzo della frode. Ciò significa che il bene giuridico che il nostro ordinamento intende tutelare mediante la previsione di questa forma di reato è l’integrità del patrimonio dei cittadini, e che questa integrità viene tutelata rispetto a quelle condotte che siano mirate a diminuire il patrimonio altrui a proprio vantaggio mediante la predisposizione di elementi o situazioni ingannevoli. Scopri di ... Leggi su quifinanza

TizianoFerro : Il giorno del mio compleanno mi dissero che avremmo raddoppiato Modena. Stampai questa maglietta per realizzare il… - LauraGaravini : 80 anni fa 446 italiani affogavano,colpiti da un sommergibile tedesco mentre erano ammassati su una nave britannica… - CeoBru : RT @ChiodiDonatella: NIENTE #DIRITTI PER I #MILITARI CHE ATTACCANO: 'IL #GOVERNO CI HA TRADITO'. Una legge sui #sindacati che per la prima… - vivianarighi : RT @SGBox_official: Cos’è la #ThreatIntelligence di #SGBox? ? Una raccolta e analisi di dati per identificare potenziali o effettive minac… - 50special_50 : @gennycolor @AngelsOfLove12 ??????Sai cos'è Gege? Che io sono una testa di cazzo e ci spero sempre! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è una Intimidazioni ai veterinari, approvato Ddl per pene più dure e maggiore attenzione Il Salvagente