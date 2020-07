Coronavirus in Lombardia, «assalto multiplo da due ceppi diversi»: lo studio di Niguarda e San Matteo (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Un assalto multiplo come «tanti carri armati che attaccano da più parti, provenienti da due famiglie differenti di Covid-19». Il professor Carlo Federico Perno, direttore della Medicina di laboratorio del Niguarda di Milano, descrive così i risultati dello studio su SARS-Cov-2 condotto insieme al Policlinico San Matteo di Pavia e promosso dalla Fondazione Cariplo. L’analisi sul Coronavirus, senza precedenti al mondo per ampiezza di casi considerati – 350 in tutta la Lombardia – esamina 346 tamponi in tutte le 12 province della regione dal 22 di febbraio. I due ceppi in Lombardia già da gennaio «Due linee di ... Leggi su open.online

