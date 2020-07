Con Android 11 arriva anche questa inedita e curiosa app di Google (Di venerdì 10 luglio 2020) Ad alcuni utenti con Android 11 beta 2 è apparsa una nuova applicazione pre-installata chiamata Device Drop Monitor. Ecco a cosa serve L'articolo Con Android 11 arriva anche questa inedita e curiosa app di Google proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Badluckcontinue : RT @VolpeReal: Twitter questo periodo: UTENTI CON UTENTI CON L'IPHONE CHE ANDROID CHE HANNO I VOCALI NON LI HAN… - CeotechI : RT @CeotechI: Lo smartphone Doogee X95 segue il design di tanti modelli con non solo la tripla fotocamera ma anche il notch a goccia, per a… - biemmic : @dorinileonardo @merlinoontheweb @carloalberto @AlfonsoFuggetta @lbianchetti @Cartabellotta @emmevilla Con Android:… - CouponsSconti : ?? Stabilizzatore Gimbal – 3 Assi Stabilizzatore Smartphone Spruzzi d'acqua Prova con 6 Modalità Treppiedi e 3600mA… - dottoressale : RT @FimmgNazionale: FIMMG al fianco del ministro della salute Roberto Speranza per promuovere l’App Immuni. Silvestro Scotti: «Solo traccia… -