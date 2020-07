Com’è successo che Israele è di nuovo “a un passo dal lockdown” (Di venerdì 10 luglio 2020) Gerusalemme. La colpa dell’aumento dei casi di Covid-19 in Israele sarebbe la scarsa disciplina del popolo israeliano. A sostenerlo è uno stretto collaboratore del primo ministro Benjamin Netanyahu, Natan Eshel, che lunedì scorso in un comunicato ha indicato come responsabile di questa situazione “u Leggi su ilfoglio

RedRonnie : Cena con amici dai tempi di Massumatico: Vincenzo Vitali e Ivano Manservisi. Oggi sono imprenditori di successo. Vi… - EnricoLetta : Gli Spagnoli hanno dubbi nell’usarlo perché hanno alternative valide e sui mercati possono ottenere denaro a tassi… - Mov5Stelle : Mentre i baristi, i commercianti, chi lavora negli uffici, chi sale sui mezzi pubblici, i ristoratori devono rispet… - zaybek6vj : RT @maxphills: una destra decente a questo paese servirebbe come il pane, anche se (ad oggi) vedo molto scarse le probabilità di successo p… - EventsCongressi : RT @chronicon11: Cronicità e Covid-19. Opinion leader indiscussi, dati ufficiali, esperienze sul campo, progetti, prospettive per il futuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è successo Cybercrime, scoperta Applicazione che veicolava Cerberus su Google Play Difesa e Sicurezza