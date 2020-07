Calciomercato Inter, che annuncio: “Conte via, già scelto il sostituto” (Di venerdì 10 luglio 2020) Importantissima svolta per quel che concerne il Calciomercato Inter: Conte sembra essere vicino all’addio e la società avrebbe già scelto il sostituto. Appena un punto conquistato negli ultimi 180′ di gioco e quarto posto in classifica alle spalle di Juventus, Lazio e Atalanta. L’Inter di Antonio Conte continua a deludere le aspettative e anche ieri … L'articolo Calciomercato Inter, che annuncio: “Conte via, già scelto il sostituto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

