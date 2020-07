Bloccato a terra durante arresto (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - VERONA, 10 LUG - Il riflesso condizionato porta al caso Floyd e alle violenze dei poliziotti americani. Ma a Verona, pur nella crudezza di un video che riprende un uomo a terra, e sopra di lui ... Leggi su corrieredellosport

civati : Già ammanettato, un uomo in stato di ubriachezza è stato bloccato a terra per cinque minuti da tre poliziotti, come… - repubblica : Verona, arrestato e bloccato a terra da tre poliziotti per cinque minuti. Il video di una testimone [di PAOLO BERIZ… - repubblica : Verona, arrestato e bloccato a terra da tre poliziotti per cinque minuti. Il video di una testimone - gabbianoavita : RT @paolorm2012: Verona, arrestato e bloccato a terra da tre poliziotti per cinque minuti. Il video di una testimone - radeoncorei5 : RT @civati: Già ammanettato, un uomo in stato di ubriachezza è stato bloccato a terra per cinque minuti da tre poliziotti, come si vede nel… -