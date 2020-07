Autostrade, nuovo ultimatum di Conte ad Aspi. “Proposta vantaggiosa per la parte pubblica o revoca delle concessioni” (Di venerdì 10 luglio 2020) “In questi giorni si sta completando la procedura di revoca, che è in corso. Ieri c’è stato un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture, in cui i tecnici del Governo hanno rappresentato alla controparte e confermato le ragioni per cui le loro proposte di transazione non sono accettabili”. E’ quanto è tornato a ribadire, anche oggi, il premier Giuseppe Conte a proposito delle concessioni autostradali e del Ponte di Genova. “Lo avevamo già detto. lo avevamo anticipato per le vie brevi – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, ieri è stato confermato, e a questo punto la procedura di revoca o arriva in extremis una proposta cui il Governo non potrà dire di no, perché particolarmente ... Leggi su lanotiziagiornale

