Alessandro e Sofia escono insieme | Discussioni e consapevolezze a Temptaion Island (Di venerdì 10 luglio 2020) Ieri sera si è terminata una nuova puntata di Temptation Island e il falò di confronto anticipato tra Alessandro e Sofia è terminato nel migliore dei modi ed escono insieme da programma. La coppia entrata all’interno del docu-reality dopo una serie di tira e molla e di tradimenti cercata nella loro storia d’amore una svolta che, facesse capire ad entrambi quanto il loro sentimento fosse forte. Le parole di Sofia nei confronti di Alessandro e alcune bugie dette durante alcuni momenti con i tentatori, hanno spinto Alessandro a richiedere il falò di confronto anticipato. Cosa è successo durante il falò di ieri sera, quali sono state le parole di Alessandro? Alessandro e ... Leggi su giornal

