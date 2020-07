Adesso gli immigrati sbarcano e fanno dito medio agli italiani (Di venerdì 10 luglio 2020) Luca Sablone Insulti nel porto di Lampedusa ai residenti che sono sempre più imbufaliti: "Stanno rovinando un'isola...": il video Lampedusa continua a essere presa d'assalto dagli sbarchi di immigrati: solamente nelle ultime 24 ore si sono registrati 668 arrivi. Gli stranieri sono approdati sull'isola maggiore delle Pelagie attraverso sbarchi autonomi, con il soccorso delle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Come se non bastasse inizialmente 18 di loro sono riusciti ad aggirare i controlli, ma successivamente sono stati rintracciati e sottoposti a identificazione. Gli sbarchi sono avvenuti mediante una ventina di barche (di piccole e medie dimensioni) e due barconi con a bordo rispettivamente 95 e 267 stranieri. Presenti anche donne e bambini. Evidentemente ai profughi non basta arrivare nel nostro ... Leggi su ilgiornale

