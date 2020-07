Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 09:45 (Di giovedì 9 luglio 2020) BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNINA E PONTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SPOSTANDICI SULLA NETTUNENSE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCOROD ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA IN AMBO LE DIREZIONI TRA COLLE MONFORTANI E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI SULLLA A24 Roma-TERAMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, DALLE ORE 22:00 DI OGGI ALLE ORE 06:00 DEL 10 LUGLIO, SARÀ ... Leggi su romadailynews

