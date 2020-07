Veloso: “L’Inter ha un grande allenatore, ma purtroppo in Italia non si dà tempo alle grandi” (Di venerdì 10 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport, Miguel Veloso, centrocampista portoghese dell’Hellas Verona, ha così parlato del pareggio contro l’Inter: “Per l’esperienza che ho del calcio… in Italia non c’è molto da aspettare. C’è un’idea di calcio nuova, giocatori nuovi, un grande allenatore. purtroppo non c’è tempo per le grandi, non è solo l’Inter ma anche per le altre. L’Inter è molto ben allenata, potrà fare bene.” Foto: Transfermarkt L'articolo Veloso: “L’Inter ha un grande allenatore, ma purtroppo in Italia non ... Leggi su alfredopedulla

SteaC_ : @gianninastar14 L'ultimo gol Veloso lo ha fatto quando non ero ancora brizzolato. Ne è passato di tempo...si vede c… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: VERONA - Rrahmani protagonista contro l'Inter, serve l'assist per il gol decisivo di Miguel Veloso - roma_magazine : RT @calciomercato_m: VERONA - Rrahmani protagonista contro l'Inter, serve l'assist per il gol decisivo di Miguel Veloso - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Rrahmani protagonista contro l'Inter, serve l'assist per il gol decisivo di Miguel Veloso - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: VERONA - Rrahmani protagonista contro l'Inter, serve l'assist per il gol decisivo di Miguel Veloso -

Ultime Notizie dalla rete : Veloso “L’Inter