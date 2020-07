Un destino beffardo lo ha portato via, 25 anni fa l’addio a Fabio Casartelli: il suo Comune lo ricorda con commozione (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono trascorsi ben 25 anni da quel terribile incidente che si è portato via Fabio Casartelli, impegnato nella quindicesima tappa del Tour de France del 1995. Chris Cole/Getty ImagesUna curva maledetta, l’ultima della sua breve carriera, presentatasi a chiedere il conto dopo 35 chilometri di fatica. Il gruppo sbanda e Fabio cade insieme agli altri. Picchia la testa forte contro un blocco di cemento che limita la strada: è senza casco e questo determina l’enorme differenza tra il vivere e il morire. Rimane immobile sull’asfalto, in una pozza di sangue che conferma la gravità dell’incidente. Poche ore più tardi il decesso, che lascia sgomento l’intero mondo del ciclismo. A distanza di 25 anni dalla morte di ... Leggi su sportfair

Andy_983 : @Lore_Magnifico Ed é capitato proprio quando vi ho rimesso piede dopo 10 anni. Destino beffardo - _elleerre : @JOYCEDlVlSlON Un destino beffardo... direi... - DrugoSniper85 : Bisogna avere a mente saldamente la stagione di 20 anni fa 99/2000 quando a 9 giornate alla fine avevamo 9 pt di va… - Running_Man77 : @TavolacciAndrea @Biancaneuro Sarebbe giusto,non si può mai sapere perchè il destino beffardo a volte fa incrociare… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Un destino beffardo -

Ultime Notizie dalla rete : destino beffardo Un destino beffardo lo ha portato via, 25 anni fa l’addio a Fabio Casartelli: il suo Comune lo ricor ... SportFair il virus in america latina

È successo. Un destino beffardo ha spinto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, al più sofferto degli annunci. «Sono positivo al coronavirus». Per lunghi mesi aveva snobbato e sbertucciato le pre ...

Lo strano caso di Antoine Griezmann

Destino beffardo quello dell’asso francese campione del mondo nel 2018. Arrivato a Barcellona nel corso della sessione estiva scorsa dopo il pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni da part ...

È successo. Un destino beffardo ha spinto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, al più sofferto degli annunci. «Sono positivo al coronavirus». Per lunghi mesi aveva snobbato e sbertucciato le pre ...Destino beffardo quello dell’asso francese campione del mondo nel 2018. Arrivato a Barcellona nel corso della sessione estiva scorsa dopo il pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni da part ...