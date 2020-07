Sorteggio Champions League: data, orario e diretta streaming (Di giovedì 9 luglio 2020) Venerdì 10 luglio alle 12, a Nyon, il Sorteggio della Final Eight di Champions League in programma a Lisbona ad agosto. La Champions League è la più importante competizione di calcio per club ad aver subìto una lunga interruzione per la pandemia. Le comprensibili difficoltà a far ripartire il calcio in Europa hanno posto la UEFA di fronte al bisogno di dover pianificare con dovuto anticipo le fasi finali del torneo. Il Sorteggio per stabilire gli accoppiamenti di quarti di finale e semifinali, a gara unica e a porte chiuse, si terrà venerdì 10 luglio, alle 12, a Nyon, in Svizzera. Contrariamente al solito il Sorteggio servirà stavolta a decidere gli accoppiamenti di un torneo la cui fase finale ... Leggi su bloglive

WarmenBent : Se li battono, possono davvero vincerlo, e cmq vada il campionato potrebbero fare il botto in Champions se aiutati… - zazoomblog : Domani in tv sorteggio Champions League 2019-2020 quarti e semifinali: data e orario - #Domani #sorteggio… - UEFAcom_it : ?? Le squadre al sorteggio #UCL di venerdì e ?????????? le statistiche negli scontri diretti ? - laregione : Torna la Champions, domani il sorteggio della Final 8 -