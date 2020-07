Setti: «Prima del lockdown andavamo come dei treni. Kumbulla? Tanti club interessati» (Di giovedì 9 luglio 2020) Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro l’Inter Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro l’Inter. Queste le sue parole. VERONA – «Abbiamo voglia di fare bene. Prima del lockdown andavamo come dei treni ora le forze non sono più quelle ma la voglia di lottare c’è sempre». Kumbulla – «Ci sono tante squadre interessante, c’è tempo. Noi sappiamo perfettamente cosa vogliamo ottenere, deve essere giocata bene la partita». JURIC – «Rinnovo? I presupposti ci sono tutti ma non bisogna dire gatto finchè ... Leggi su calcionews24

InterClubIndia : RT @marifcinter: Setti scherza: 'Marotta mi ha chiesto Kumbulla? Sì, abbiamo appena chiuso. Ci sono tante squadre, è giocatore di prima fas… - marifcinter : Setti scherza: 'Marotta mi ha chiesto Kumbulla? Sì, abbiamo appena chiuso. Ci sono tante squadre, è giocatore di pr… - riccardo_setti : Classico caso in cui non bisogna fermarsi al titolo, prima di giudicare un articolo. Bisogna proprio aprirlo e leg… - riccardo_setti : Ma in Nike non fanno prima a dire che il calcio gli fa schifo, che alle superiori si erano iscritti tutti a pallama… - mugnai_federico : @pap1pap E ci credo. Se devi dare 30 milioni a Setti prima vediamo almeno com'è...e non mi sembra un brocco. Tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Setti Prima Calcio Serie C - Mantova, due anni di Setti e quella stabilità ritrovata La Voce di Mantova Aggrediscono due volte un 17enne e gli rompono il setto nasale: denunciati due minorenni

E’ stato picchiato selvaggiamente due volte da un gruppo di coetanei, ma, grazie ad una minuziosa attività investigativa della Questura di Grosseto, gli autori dell’aggressione sono stati individuati.

Carpi, prima salita per la scalata alla serie B

di Davide Setti Nella scalata all’Everest della Serie B che attende il Carpi si monta stasera al "Cabassi" il primo "campo base". Non c’è nemmeno il tempo per ricordare che sono 144 giorni che il ...

