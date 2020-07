Salvini, giù le mani da Berlinguer. È di tutti ma non per tutti (Di giovedì 9 luglio 2020) Matteo Salvini sa benissimo che la sua sortita sugli ideali di Berlinguer salvato dalla Lega è poco più che una boutade. E non perché con uno stupido riflesso difensivo o proprietario qualcuno possa rivendicare una paternità politica esclusiva su Berlinguer. Non perché Berlinguer sia di qualcuno, dunque, ma – al contrario – perché Berlinguer è di tutti. Come dice sempre sua figlia Bianca: “Berlinguer come uomo è nostro padre, ma come politico non è una proprietà privata della nostra famiglia: appartiene a tutti coloro che si riconoscono nelle sue idee e nei suoi valori. Nostro padre è morto nel 1984 – aggiunge la ... Leggi su tpi

