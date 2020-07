Pierluigi Diaco si cancella dai social: “E’ diventata una dittatura” (Di giovedì 9 luglio 2020) Se l’attività social dei personaggi dello spettacolo italiano ha esposto ad una forma di esame perenne i proprietari degli account, c’è anche chi, come Pierluigi Diaco, da questa dinamica sembra intenzionato a smarcarsi. Il presentatore di Io e Te, da sempre al centro dell’attenzione per certe uscite e dichiarazioni anche in diretta, ha preso infatti una decisione drastica; abbandonare l’attività social a tempo indeterminato, mantenendo aperto per fini di attività stampa il solo account Twitter. Dopo i battibecchi e le frecciate con Alberto Matano e le polemiche derivatene, il conduttore sembra averne piene le tasche. Lo sfogo di Pierluigi Diaco, che ha deciso di abbandonare i social dopo l’ennesima polemica: ... Leggi su velvetgossip

