Orsa JJ4 in Trentino, ministro Costa se c’è batta un colpo (non di fucile)! (Di giovedì 9 luglio 2020) Mentre scrivo è in corso la caccia all’Orsa, sul monte Peller, in Val di Non. Un’Orsa di quattordici anni, sempre schiva, che non ha mai attaccato nessuno e nemmeno creato danni. Un’Orsa che è ora mamma di tre cuccioli, che rimarranno orfani e moriranno, perché troppo piccoli per sopravvivere da soli. Una mamma che si è trovata a diretto contatto con due cacciatori in perlustrazione. Però, mercoledì 8 luglio a Trento, si è svolta una manifestazione pacifica, proprio sotto la finestra del presidente Maurizio Fugatti, autore dell’ordinanza di abbattimento dell’Orsa. La manifestazione è stata organizzata da alcune associazioni (Oipa Italia, Amici Della Terra, Animal Pride E Mountain Wilderness), proprio con lo scopo di implorare Fugatti ... Leggi su ilfattoquotidiano

GassmanGassmann : Salviamo l'orsa JJ4 !!!?????? - enpaonlus : Abbattimento dell’orsa JJ4, Lav, Oipa ed Enpa contro Fugatti: “Faremo ricorso al Tar”. Ora il caso potrebbe perfino… - repubblica : Salviamo l'orsa JJ4 e fermiamo il leghista Fugatti che vuole abbatterla - Noovyis : (Orsa JJ4 in Trentino, ministro Costa se c’è batta un colpo (non di fucile)!) - - ilfattoblog : Orsa JJ4 in Trentino, ministro Costa se c’è batta un colpo (non di fucile)! -