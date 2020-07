Ninja, ufficiale il primo streaming su YouTube: accordo in dirittura d’arrivo (Di giovedì 9 luglio 2020) Ninja è in diretta su YouTube. Nella giornata di ieri avevamo anticipato la possibilità di un annuncio imminente da parte del famoso streamer, che aveva avviato un test di streaming sulla nota piattaforma (reso poi privato, ndr). La star di Fortnite ha pubblicato oggi un link al suo canale YouTube, annunciando il suo primo streaming sulla piattaforma. Attualmente ha oltre 130.000 spettatori. Secondo quanto riferito dal giornalista di esports Rod “Slasher” Breslau, Ninja sarebbe in trattativa con più piattaforme ma non avrebbe ancora firmato con nessuno. Lo streamer è diventato un “free agent” dopo la chiusura di Mixer, la piattaforma di Microsoft che ha detto addio lo scorso mese. FIRST YouTube STREAM ... Leggi su esports247

