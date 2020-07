Nasce con in mano la spirale che doveva impedirne il concepimento: “fatto rarissimo ma possibile” (Di giovedì 9 luglio 2020) La spirale intrauterina è un metodo di contraccezione a lunga durata d’azione, efficace al 99%. Quanto successo in Vietnam rientra in questo piccolo restante 1% di casi: un bimbo è venuto alla luce stringendo nelle mani proprio la spirale che avrebbe dovuto impedirne il concepimento. Le foto che testimoniano il fatto sono state postate online dall’ospedale in cui è avvenuto il parto. “La mamma aveva già due figli e da circa due anni portava la spirale perché non voleva altri bambini. All’improvviso, però, si è ritrovata incinta alla quinta settimana. La spiegazione più probabile è che il dispositivo si sia spostato dalla posizione originale e corretta, diventando così inefficace”, hanno spiegato i ... Leggi su meteoweb.eu

HuffPostItalia : Nasce con in mano il contraccettivo che doveva impedirne il concepimento: ospedale posta le foto - chetempochefa : 'Con l'ironia e il senso dell'umorismo si nasce, sono sempre stato piuttosto anti-fideista.' Ricordiamo il grande… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #7luglio 1901 nasce Vittorio De #Sica, attore e soprattutto regista, premiato con tre #Oscar.… - non_si_vince : RT @MaxxGhe: 09/07/1946. 1) Nasce Ronald Belford Scott a Forfar, in Scozia. Si è trasferito a Melbourne, in Australia, con la famiglia, nel… - Trenchap : 'Nasce con in mano il tesserino di giornalista professionista ereditato dal padre e poi dirige l'Huffpost Italia'. -