Muore in sella alla sua moto giovane di Alba Adriatica

Teramo - Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, Alex Cicalè, 32enne di Alba Adriatica ieri si mentre era in sella a una moto, si è schiantato contro il muro di recinzione di una casa. Cicalè, molto conosciuto in città anche per il suo impegno sociale (era volontario della Croce Rossa), è morto sul colpo. L'incidente è accaduto in via Ascolana. Sul posto, ambulanze del 118 e agenti della polizia municipale.

