Lombardia, per la procura i camici offerti alla Regione dalla società del cognato di Fontana non erano una donazione, ma una fornitura (Di giovedì 9 luglio 2020) Altro che donazione. Secondo la procura di Milano i camici e il materiale medico offerti alla Regione Lombardia durante l’emergenza Covid dalla società di Andrea Dini (cognato del governatore Attilio Fontana) erano una fornitura a tutti gli effetti. Lo si apprende dai primi dati acquisiti nell’inchiesta che vede indagati proprio Dini e Filippo Bongiovanni, il direttore generale di Aria Spa (la Centrale acquisti regionale). In base a quanto riferito all’Ansa, oggi proseguiranno le audizioni dei testimoni. L'articolo Lombardia, per la procura i camici offerti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

