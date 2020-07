L'Inter di Conte delude ancora, finisce 2-2 contro l'Hellas (Di giovedì 9 luglio 2020) Resta ancora a bocca asciutta l'Inter di Conte, che anche a Verona non trova la vittoria contro l'Hellas di Juric. Leggi su tuttonapoli

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #VeronaInter! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole di mister Antonio Conte in esclusiva a @Inter_TV alla vigilia di #VeronaInter ?? - Gazzetta_it : #Inter, riecco il #muro: torna la #GDS, #Conte mette a posto la #difesa? #VeronaInter - SStefano93 : Ad oggi questa è l’#Inter di #Conte: monotematica,fragile e inaffidabile. Siamo costanti nei nostri limiti,quasi pr… - Sputniktechno : @Inter Nel momento giusto. Conte ha perso la bussola... o forse non l'ha persa mai... ?? -