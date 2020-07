Lamborghini Sian Roadster: l’ibrido da due milioni e mezzo di euro (Di giovedì 9 luglio 2020) Lamborghini Sian Roadster è un sogno da oltre due milioni e mezzo di euro che solo 19 collezionisti in tutto il mondo potranno raccontare. La versione Roadster, in edizione limitata, della visionaria supersportiva V12 è attualmente in fase di produzione. Ma ciò che farà parlare di lei nelle prossime settimane non saranno solo le sue performance, ma come gli ingegneri Lamborghini sono stati in grado di ottenerle. Il superconduttore: tecnologia ibrida rivoluzionaria Il nome Sian (con l’accento sulla “a”), che in dialetto bolognese significa lampo, sottolinea quanto l’elettrificazione della Sian Roadster rappresenti un importante tassello della ... Leggi su wired

