La Russa: «Dal Fatto Quotidiano incitamento all’odio in stile anni ’70. Hanno problemi gravi» (Di giovedì 9 luglio 2020) Inaccettabile e pericoloso. Così Ignazio La Russa giudica l’articolo del Fatto Quotidiano che auspicava l’utilizzo dello “schioppo” contro Giorgia Meloni, gli esponenti e i sostenitori di FdI. La Russa: “incitamento all’odio in stile anni ’70” ”La logica degli anni ’70 tanto cara a sinistra, per cui nelle piazze si gridava che uccidere un fascista non era reato, oggi viene riproposta dal Fatto Quotidiano con un articolo tanto inaccettabile quanto pericoloso. Incitare all’odio e all’eliminazione fisica dell’avversario politico non può e non deve passare sotto silenzio”, ha avvertito il vicepresidente del Senato. Travaglio ... Leggi su secoloditalia

