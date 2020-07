La Lega a Botteghe Oscure, Salvini: “Raccogliamo i valori di Berlinguer” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – La Lega sbarca in via delle Botteghe Oscure, sede dello storico quartier generale del Partito Comunista Italiano. I nuovi uffici del Carroccio non saranno però al civico 4, nell’edificio noto come ‘Bottegone’ che, dalla segreteria di Palmiro Togliatti del 1946 all’elezione di Romano Prodi del 1996, ha ospitato per oltre cinquant’anni i comunisti italiani. Leggi su dire

Rinaldi_euro : Via delle Botteghe oscure: la Lega di fronte alla storia | - VinceMaielli : RT @ItalianPolitics: Francamente detto, il piagnisteo degli attuali dirigenti Pd sul trasferimento della Lega a Botteghe Oscure è insopport… - ZioKlint : RT @ItalianPolitics: Francamente detto, il piagnisteo degli attuali dirigenti Pd sul trasferimento della Lega a Botteghe Oscure è insopport… - patriziaserafi6 : @Adnkronos Non basta aprire una sede della lega in via delle Botteghe Oscure per rappresentare i valori della sini… - SofiaGinanni : @FabrizioRoncone @alebarbano @matteosalvinimi La Cosa DRAMMATICA per Capire la DERIVA in Cui ci troviamo, È che l… -