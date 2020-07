La bufala della maglia di Monica Cirinnà con scritto: «Meglio camorrista che fascista» (Di giovedì 9 luglio 2020) Ci sono bufale costruite bene a cui si può rischiare di credere. Poi, però, ce ne sono altre che sono lapalissiane ma a cui qualcuno crede lo stesso. È il caso dell’immagine, maldestramente modificata (forse neanche con Photoshop ma con strumenti ancor più semplici) in cui si vede Monica Cirinnà indossare una maglietta con su scritto: «Meglio camorrista che fascista». Una fake news creata ad arte per alimentare quel clima di odio e insulti sorto dopo la notizia dell’arresto del fratello della senatrice del Partito Democratico. Questa la triste storia della bufala maglia Cirinnà. LEGGI ANCHE > Quelli che stanno insultando Monica Cirinnà ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio: Ecco le prove della bufala pro Caimano. Le carte – Nessun complotto:… - LegaSalvini : PAZZESCO. LA BUFALA DELLA BIMBA MIGRANTE PER IMPIETOSIRE L'OPINIONE PUBBLICA ORE DI RICERCHE AL CONFINE FRA ITALIA… - fattoquotidiano : Ecco le prove della bufala pro Caimano Leggi: - Ecate31 : RT @giornalettismo: Nonostante il palese uso di #photoshop (utilizzato anche male) in molti hanno creduto alla foto-bufala della maglia ind… - MarcoCampa10 : RT @giornalettismo: Nonostante il palese uso di #photoshop (utilizzato anche male) in molti hanno creduto alla foto-bufala della maglia ind… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala della Tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala tramite profilo metabolomico Agronotizie Botswana: cosa vedere, terra di deserti e animali selvatici

Si possono avvistare, infatti, bufali, giraffe, leoni, leopardi ... Questo per la varietà e l’abbondanza della vegetazione e della fauna. Infatti, il parco del Chobe è rinomato per essere il luogo con ...

Nuova ondata di SMS Euronics con concorso, premio e truffa: quanto perderete

Quest’ultima, nel tentativo di limitare al massimo di utenti che rischiano di cascare nella bufala, ha pubblicato di recente un ... Insomma, nel momento in cui fornite i dati della vostra credito per ...

Si possono avvistare, infatti, bufali, giraffe, leoni, leopardi ... Questo per la varietà e l’abbondanza della vegetazione e della fauna. Infatti, il parco del Chobe è rinomato per essere il luogo con ...Quest’ultima, nel tentativo di limitare al massimo di utenti che rischiano di cascare nella bufala, ha pubblicato di recente un ... Insomma, nel momento in cui fornite i dati della vostra credito per ...