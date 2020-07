IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di venerdì 10 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di venerdì 10 luglio 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 10 luglio 2020Con l’aiuto dell’amica Rosalia (Ornella Giusto), Agnese (Antonella Attili) parla con la moglie di un capomafia e le chiede aiuto per ritrovare suo marito Giuseppe. Ma Armando (Pietro Genuardi) è molto preoccupato per la signora Amato… Riccardo (Enrico Oetiker) spinge la zia Adelaide (Vanessa Gravina) ad instaurare rapporti migliori con Umberto (Roberto Farnesi). Ludovica (Giulia Arena) mette volutamente Angela (Alessia Debandi) in cattiva luce con Adelaide: la ragazza a quel punto si stanca e decide di licenziarsi dal Circolo. Il ... Leggi su tvsoap

