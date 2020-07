Highlights e gol Potenza-Triestina 1-0, playoff Serie C 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli Highlights e i gol del match tra Potenza e Triestina, valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2019/2020, in cui i lucani hanno piegato 1-0 i biancorossi grazie al gol di França al 96′, accedendo così ai quarti di finale della competizione. I padroni di casa creano subito una buona occasione con Murano dopo soli quattro minuti; la reazione degli alabardati non si fa attendere, infatti, Ioime è costretto ad un prodigioso intervento su un colpo di testa di Gomez per evitare il gol. I lucani si riaffacciano nella metà campo avversaria e costruiscono altre due grandi chance, prima con Emerson e poi con Silvestri, ma il parziale non si sblocca. Nella ripresa la Gautieri si gioca il tutto per tutto, ... Leggi su sportface

sportli26181512 : Aston Villa-Man United 0-3: Nel match della trentaquattresima giornata della Premier League, netto successo del Man… - sportli26181512 : Bournemouth-Tottenham 0-0: Pareggio per il Bournemouth contro il Tottenham. Il match valevole per la trentaquattres… - sportli26181512 : Everton-Southampton 1-1: Un gol segnato da Richarlison ha permesso all'Everton di riacciuffare il Southampton. Nel… - StadioSport : Video Gol Highlights Roma Parma 2-1 e Sintesi 08-07-2020: Video Gol e Sintesi di Roma-Parma 2-1: i giallorossi torn… - infoitsport : Fiorentina-Cagliari 0-0. Gol e Highlights -