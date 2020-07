Hellas Verona, Juric: «Mi sono commosso. Avevo paura dell’imbarcata» (Di venerdì 10 luglio 2020) Ivan Juric ha analizzato il pareggio ottenuto contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro l’Inter. «Oggi mi sono commosso, i miei ragazzi non mollano mai. Nemmeno dopo aver subito l’1-2. Avevamo preparato così la partita. All’andata ci eravamo difesi troppo e loro ci schiacciavano, così però mi intristisco. Oggi Avevo paura dell’imbarcata perché non ero sicuro della condizione fisica dei miei calciatori, sono contento perché hanno retto. Anzi, nella prima ... Leggi su calcionews24

