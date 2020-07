Golf – Austrian Open: Joost Luiten vola al comando della classifica, due azzurri nella top ten (Di giovedì 9 luglio 2020) L’olandese Joost Luiten è il leader con 65 (-7) colpi dell’Austrian Open, il torneo con il quale European Tour e Challenge Tour, che l’hanno organizzato insieme, hanno ripreso l’attività dopo lo stop per l’emergenza sanitaria e dove hanno tenuto un bel passo Lorenzo Scalise, quarto con 67 (-5), e Renato Paratore, ottavo con 68 (-4). Sul percorso del Diamond CC, ad Atzenbrugg nei pressi di Vienna in Austria, Luiten, 34enne di Bleiswijk con sei titoli sul circuito maggiore e due sul Challenge Tour, ha realizzato otto birdie e un bogey prendendo un colpo di margine sugli scozzesi Craig Howe e Marc Warren. Affiancano Scalise il danese Nicolai Hojgaard, lo svedese Philip Eriksson e lo scozzese Connor Syme, mentre tra i concorrenti insieme a Paratore si ... Leggi su sportfair

Il grande golf è tornato anche a solcare i terreni europei. Con l‘Austrian Open 2020 si è aperta infatti una doppia settimana di tornei validi sia per l’European Tour che per il Challenge Tour, salvo ...(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il grande show annunciato della Ryder Cup italiana viene posticipato di un anno. L'edizione romana della super sfida di golf tra Europa e Stati Uniti, già in programma dal 30 s ...