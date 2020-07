Forze armate, appalti truccati e corruzione: sette arresti a Roma (Di giovedì 9 luglio 2020) Durante le prime luci del mattino è scattata l’operazione Minerva: gli agenti coordinati della Procura della Repubblica della Capitale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per 31 persone, tutte accusate di frode nelle forniture, turbative d’asta e sistematiche corruzioni negli appalti delle Forze armate. L’ordinanza ha disposto gli arresti domiciliari per sette persone. >>Leggi anche: Emanuele Filiberto, “Realtà Italia” il movimento per far ripartire il Paese: «Basta politica dei selfie!» Forze armate, appalti truccati e corruzione La custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti dei 31 ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : Frode negli appalti delle Forze armate, 31 misure cautelari. Coinvolti anche pubblici ufficiali. Il giro d'affari è… - andrea_cioffi : L'indossatore di divise aveva fatto saltare l'equiparazione degli stipendi dei #VigilidelFuoco a quelli delle altre… - SkyTG24 : #Roma, frode negli appalti delle forze armate: 31 misure cautelari - Melonspaul : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Il lupo perde il pelo ma non il vizio Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 31 misu… - raindog2054 : RT @Raincat54: Il Messaggero: Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 31 misure cautelari. -